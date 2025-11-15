Stephen King verspottet Trumps Gesicht auf X

HQ

Ein weiterer Beitrag von Stephen King über Donald Trump. Dieses Mal... über sein Gesicht. Der Autor hat kürzlich eine Kritik am Gesicht des Präsidenten auf der Social-Media-Plattform X gepostet, und der Beitrag ging schnell viral.

Darin beschreibt King Trumps Gesicht als "das aufgedunsene, sackäugige Gesicht eines alternden Satyrs" und erhielt innerhalb weniger Stunden über 4 Millionen Aufrufe und Tausende von Kommentaren. Er ist für seine unverblümten linksgerichteten Ansichten bekannt und reagierte nicht auf die Gegenreaktion.

Stephen Kings Kommentar spiegelt ein Muster von politisch aufgeladenen Posts wider, die sich gegen Donald Trump richten. Er hat sich zuvor über die Zustimmungswerte des Präsidenten lustig gemacht, Maßnahmen wie Zölle kritisiert und seine Unterstützung für demokratische Kandidaten zum Ausdruck gebracht.

Indem er sich auf Trumps Gesicht konzentriert, mischt King weiterhin Humor und politische Kommentare, hält uns bei der Stange, während er seine Opposition gegen den derzeitigen Präsidenten der Vereinigten Staaten hervorhebt. Aber was haltet ihr von seinem neuesten Post?