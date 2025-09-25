Stephen King verleiht Donald Trump einen neuen Spitznamen

HQ

Nach einer einwöchigen Unterbrechung hat Jimmy Kimmel Live! ist offiziell zurück, und Jimmy Kimmel kehrte mit einer pointierten Botschaft über den Wert der freien Meinungsäußerung zurück. Jetzt hat Stephen King Donald Trump wegen seiner jüngsten Behauptungen über die Meinungsfreiheit angegriffen und ihn mit einem beißenden neuen Spitznamen versehen. Der gefeierte Schriftsteller argumentierte in den sozialen Medien, dass Trump auf Äußerungen abzielt, die er persönlich nicht mag, anstatt die wahre Meinungsfreiheit zu verteidigen. In einem Beitrag, der schnell an Zugkraft gewann, bezeichnete King Trump als "Trumpty-Dumpty" und bezog sich dabei auf die Angriffe des Präsidenten auf Medien, die er als feindlich einstuft. Kings Äußerungen folgen auf weit verbreitete Kritik von Journalisten und Kommentatoren, die darauf bestehen, dass die Pressefreiheit unabhängig von der wahrgenommenen Negativität gesetzlich geschützt ist. Was haltet ihr von diesem neuen Spitznamen? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!