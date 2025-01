Stephen King unterstützt es: Welcome to Derry

Wenn sich zwei kreative Köpfe wie Stephen King und Andy Muschietti zusammentun, ist es keine Überraschung, dass Magie passiert. Nachdem das Duo mit It die große Leinwand erobert hat, nimmt es nun mit It: Welcome to Derry den kleinen Bildschirm ins Visier. Aber dieses Mal hat Stephen King einen etwas informelleren Ansatz gewählt, könnte man sagen.

In einem kürzlichen Interview mit Radio TU verriet Muschietti, dass der Prozess trotz Kings legendärer Beteiligung erfrischend informell war. King gab ohne zu zögern seinen Segen für das Prequel, nachdem Muschietti ihm die Idee direkt vorgestellt hatte. Der Regisseur gestand, dass der Schriftsteller von ihrer Arbeit so beeindruckt war, dass er ihnen jetzt voll und ganz vertraut. Im Grunde hat sich King darauf beschränkt, alles zu genehmigen. Mit einer starken Besetzung und hohen Erwartungen verspricht Welcome to Derry, die erschreckenden Ursprünge von Pennywise zu erforschen. Und jetzt hat es offiziell das Gütesiegel von Stephen King.

Glaubst du, dass er den Standards des Films entsprechen wird?