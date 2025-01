Stephen King und Steven Spielberg: Ihr Traum, "The Talisman" zu adaptieren, wird endlich Wirklichkeit

HQ

Seit über vier Jahrzehnten haben Stephen King und Steven Spielberg versucht, The Talisman auf die Leinwand zu bringen, aber die Reise war so tückisch wie das Abenteuer des Romans selbst. In einem kürzlichen Interview mit The Kingcast reflektierte King über die vielen Hindernisse, die das Projekt zum Scheitern verurteilten, von kreativen Differenzen und Branchenpolitik bis hin zu seinen eigenen persönlichen Kämpfen in den 1980er Jahren.

Spielberg sicherte sich die Adaptionsrechte, noch bevor das Buch 1984 veröffentlicht wurde, offenbar begierig darauf, die fantastische Welt in einen Blockbuster zu übersetzen. Doch schon bald kam es zu Spannungen, vor allem durch die Beteiligung von Sid Sheinberg, Spielbergs langjährigem Mentor und Mitarbeiter bei Amblin. King hatte das Gefühl, dass Sheinberg sich zu sehr einmischte und ihn behandelte, als könne er mit seiner eigenen Geschichte nicht umgehen. Die Kombination aus widersprüchlichen Visionen und Kings eigenen Kämpfen mit dem Drogenmissbrauch zu dieser Zeit ließ The Talisman jahrzehntelang in der Schwebe stecken.

Für diejenigen, die es nicht kennen: The Talisman, gemeinsam geschrieben von King und Peter Straub, ist ein epischer Dark-Fantasy-Roman über einen 12-jährigen Jungen namens Jack Sawyer, der sich auf eine gefährliche Reise quer durch Amerika - und ein Paralleluniversum namens Territories - begibt, um ein mystisches Objekt zu finden, das seine sterbende Mutter retten könnte. Auf seinem Weg begegnet Jack monströsen Kreaturen, tödlichen Schurken und seltsamen Verbündeten, während er lernt, sich zwischen der realen Welt und ihrem magischen Gegenstück zurechtzufinden.

Das Buch war ein Hit und mischte Kings charakteristische Horrorelemente mit einem Abenteuer, das an die Serien "Der Herr der Ringe" oder "Der dunkle Turm" erinnert. Angesichts von Spielbergs Liebe zu Coming-of-Age-Geschichten und fantastischen Welten schien die Zusammenarbeit perfekt zu passen. Aber Hollywood hatte andere Pläne.

Jetzt, nach 40 Jahren voller Fehlstarts, soll The Talisman mit Hilfe von Netflix und den Duffer-Brüdern, den Machern von Stranger Things, endlich Realität werden. Das Duo nennt King seit langem als großen Einfluss, und ihre Beteiligung – zusammen mit Amblins kontinuierlicher Unterstützung – könnte endlich den jahrzehntelangen Fluch brechen, der diese Adaption umgibt. Angesichts der himmelhohen Erwartungen, einer zutiefst fantasievollen Welt, die es zu übersetzen gilt, und vier Jahrzehnten Vorfreude bleibt jedoch eine Frage offen:

Wird dies die Version sein, die der ursprünglichen Vision von King und Spielberg endlich gerecht wird?