Stephen King und David Lynch: Die Ratschläge, die der Regisseur dem Autor für Maximum Overdrive gab

Stephen King ist bekannt für seine produktive Karriere als Autor, aber sein Versuch, bei einem Film Regie zu führen, Maximum Overdrive (1986), ist aus den falschen Gründen zu einem Kultklassiker geworden. Der Film, der auf Kings Kurzgeschichte "Trucks" basiert, erzählt die Geschichte von Maschinen, die zum Leben erwachen und Chaos unter den Menschen anrichten. Die chaotische Produktion verlief jedoch alles andere als reibungslos, vor allem, da King mit seiner italienischen Crew mit einer Sprachbarriere konfrontiert war. Ein denkwürdiger Moment der Verwirrung ereignete sich, als King versuchte, ein wesentliches Konzept des Filmemachens, die 180-Grad-Regel, zu begreifen, und sich von keinem Geringeren als David Lynch beraten ließ, der in der Nähe Blue Velvet drehte.

In einem kürzlichen Interview mit The Kingcast erzählte King die Geschichte, wie Lynch, immer eine rätselhafte Figur, versuchte, ihm die entscheidende Kameratechnik zu erklären. Die 180-Grad-Regel, ein Grundnahrungsmittel des Filmemachens, stellt sicher, dass das Publikum die räumlichen Beziehungen zwischen den Figuren immer nachvollziehen kann. King war jedoch mit der Regel nicht vertraut, und als Lynch versuchte, sie für ihn zu knacken, lief es nicht ganz wie geplant. Das Gespräch verwirrte King noch mehr als zuvor, und Lynch sagte ihm in seiner gewohnt kryptischen Art einfach, er solle es in seine Richtung schießen. Das Ergebnis? Ein wunderbar chaotischer Film im besten Sinne, wie es nur ein Film unter der Regie von Stephen King sein kann.

Für diejenigen, die mit Maximum Overdrive nicht vertraut sind: Der Film dreht sich um ein bizarres Ereignis, bei dem ein Komet, der an der Erde vorbeifliegt, dazu führt, dass Maschinen, darunter Lastwagen, Verkaufsautomaten und sogar Geldautomaten, das Bewusstsein erlangen und sich gegen Menschen wenden. Die absurde Prämisse des Films wird durch übertriebene Darbietungen und energiegeladene Action ergänzt, wobei ein Großteil der Geschichte auf einer Raststätte spielt, wo Überlebende versuchen, die bösartigen Maschinen zu überlisten. Obwohl Maximum Overdrive bei seiner Veröffentlichung von der Kritik verrissen wurde, hat es eine treue Anhängerschaft gewonnen, und die Fans genießen seinen campy Charme und den unvergesslichen Soundtrack von AC/DC. Es ist ein Film, der sich selbst nicht ernst nimmt, aber das ist ein Teil seines Reizes.

Obwohl Maximum Overdrive ein seltsamer Eintrag in Kings Filmkarriere bleibt, hat er einen Platz in den Herzen der Fans gefunden, die seine Wildheit lieben. Der Film mag in technischer Hinsicht ins Stocken geraten sein, aber seine Energie, angetrieben von Kings übertriebener Vision und Lynchs verblüffenden Ratschlägen, fesselt das Publikum weiterhin. Es ist faszinierend, über die beiden Legenden nachzudenken, die jeweils mit ihrem einzigartigen künstlerischen Ansatz versuchen, die Lücke zwischen Horror- und Filmtheorie zu schließen. Was hältst du von Maximum Overdrive?