Stephen King über The Marvels-Flop: "Hasserfüllte Fanboys sind schuld"

Wie wir Anfang dieser Woche berichteten, war The Marvels, der neueste in einer Reihe von Superheldenfilmen, die mit dem Marvel Cinematic Universe verbunden sind, ein kolossaler Misserfolg im Kino. Etwas, das viele feiern und von dem sie behaupten, dass sie einen langen Weg zurückgelegt haben. Doch Stephen King ist nicht amüsiert über die Situation und zeigt mit dem Finger auf das, was er hasserfüllte Fanboys nennt. Auf X, ehemals Twitter, schrieb der Autor heute:

"Ich gehe nicht zu MCU-Filmen, kümmere mich nicht um sie, aber ich finde diese kaum maskierte Schadenfreude über die niedrigen Kinokassen für The Marvels sehr unangenehm. Warum sollte man sich über das Scheitern freuen?"

Wenig später ließ er dann einen gezielteren Vorwurf folgen und schrieb folgendes:

"Ein Teil der Ablehnung von The Marvels könnte jugendlicher Fanboy-Hass sein. Ihr wisst schon: "Igitt! MÄDELS!"

Was denkst du über den Flop von The Marvels und denkst du, dass mürrische Fans den Hass unnötig anheizen?