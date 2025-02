Stephen King tut sich mit Maurice Sendak für eine Geschichte zusammen, die man nie erwarten würde: Hänsel und Gretel

HQ

Es mag überraschend und unerwartet erscheinen, aber die Horrorlegende Stephen King wird sich mit einer neuen Version des kultigen Märchens Hänsel und Gretel in die Welt der Kinderbücher wagen.

Aber lassen Sie sich nicht vom Genre täuschen. Dies ist keine typische Gute-Nacht-Geschichte. King hat mit dem verstorbenen Maurice Sendak, dem legendären Schöpfer von Where the Wild Things Are, zusammengearbeitet, um die Geschichte mit unheimlichen Illustrationen zum Leben zu erwecken, die 1997 einst eine Oper für Hänsel und Gretel zierten.

Das beunruhigende Kunstwerk zeigt schaurige Darstellungen, darunter eine böse Hexe mit entführten Kindern und ein Süßigkeitenhaus, das sich in ein furchterregendes Gesicht verwandelt. Kings Interpretation verspricht, die Essenz des Märchens einzufangen, indem sie sein sonniges Äußeres mit einem dunklen Kern der Gefahr verbindet.

Das Buch, das am 2. September 2025 erscheinen soll, wird mit Sicherheit eine eindringlich fesselnde Ergänzung zu Kings und Sendaks Vermächtnis sein. Im Moment bleibt abzuwarten, wie diese Mischung aus Fantasie und Schrecken bei jungen und alten Fans Anklang finden wird.