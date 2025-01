Stephen King startet das Jahr 2025 mit zwei Sci-Fi-Geheimnissen, die Fans von Lost lieben werden

HQ

Stephen King hat das Jahr 2025 begonnen, indem er in einem Beitrag auf Bluesky zwei packende Sci-Fi-Serien empfiehlt, die den Sweet Spot für Fans von Lost und seiner mysteriösen, in einer fremden Welt gefangenen Erzählung treffen werden. Der produktive Autor, der für seine Wendungen in Horror und Mystery bekannt ist, teilte seine Top-Picks für das Jahr. In diesem Fall sind Kings zwei Favoriten From und Silo, die jeweils eine einzigartige Herangehensweise an das "Mystery Box"-Genre bieten.

From spielt in einer kleinen Stadt, der die Bewohner nicht entkommen können, da sie von übernatürlichen Kräften und verblüffenden Geheimnissen heimgesucht werden. King verglich es mit Lost, weil es um Menschen geht, die an einem fremden Ort gestrandet sind, während sie sich mit dem Unbekannten auseinandersetzen. Bemerkenswert ist, dass From Harold Perrineau, ein bekanntes Gesicht aus Lost, enthält, das den Fans eine zusätzliche Verbindungsebene bietet. Die Mischung aus Survival und übernatürlichen Elementen der unheimlichen Stadt sorgt dafür, dass sie ein Muss für jeden ist, der sich nach dem Lost-Vibe sehnt.

Silo bringt seine eigene Interpretation der Isolation mit sich und spielt in einer dystopischen Untergrundwelt, in der das Überleben der Gesellschaft von der Bewahrung von Geheimnissen abhängt. Die Serie basiert auf dem Roman von Hugh Howey und befasst sich mit Themen wie Korruption und autoritärer Kontrolle, während eine Frau nach dem Tod ihres Geliebten dunkle Wahrheiten aufdeckt. Diese Serie behält zwar das Gefühl der Isolation und des Mysteriums wie Lost bei, taucht aber tiefer in die Klassenspaltung und politische Intrigen ein und zieht Vergleiche mit Snowpiercer und High Rise.

Beide Serien sind ein Zeugnis für den anhaltenden Reiz von Geheimnissen, die in komplexe, abgeschlossene Welten gehüllt sind. Auf welches freust du dich am meisten?