Stephen King spricht in neuem Interview über kommende Bücher: "Aus der Garantie" und "kann nichts als selbstverständlich ansehen"

Nach mehr als einem halben Jahrhundert, in dem er die Albträume und Fantasien von Lesern auf der ganzen Welt geprägt hat, beginnt Stephen King, darüber nachzudenken, langsamer zu werden.

In einem neuen Interview mit USA Today gab der 78-jährige Autor zu, dass er sich nicht sicher ist, wie lange er noch schreiben wird, und sagte mit seinem charakteristischen schwarzen Humor: "In meinem Alter hat man keine Garantie mehr. Man kann nichts als selbstverständlich ansehen."

Trotz seiner warnenden Worte bleibt King so aktiv wie eh und je. Der Autor hat derzeit zwei Romane auf seinem Schreibtisch liegen: eine letzte Geschichte über die Detektivin Holly Gibney, die beliebte Figur aus "The Outsider" und Holly.

Es gibt auch eine weitere lang erwartete Rückkehr in das Universum von The Talisman, das gemeinsam mit dem verstorbenen Peter Straub erschaffen wurde. King verriet, dass dieser dritte Teil als Bindeglied zwischen der The Talisman- und der Dark Tower-Serie dienen und Jahrzehnte des Geschichtenerzählens miteinander verbinden wird.

In den letzten Jahren ist Kings Einfluss auch in Film und Fernsehen wieder auflebend. Hier ist zum Beispiel das Beste von Stephen King: sechs Adaptionen, die 2025 veröffentlicht werden sollen und die jeder King of Horror-Fan sehen sollte.

King, der 1999 einen Autounfall überlebte, sagt, er habe jetzt das Bedürfnis, die Dinge "ein bisschen vorsichtig " anzugehen. Dennoch hat sein kreativer Antrieb nicht nachgelassen. "Ich habe vielleicht noch 10, 15 Jahre, aber darauf kann man sich nicht verlassen."

Im Moment schreibt er in den frühen Morgenstunden weiter, lange bevor die Welt erwacht. "Ich genieße diese drei, vier Stunden, in denen ich in einer Art Fantasiewelt spielen kann. Das ist irgendwie schön", fügt er hinzu.

Während sich Fans auf der ganzen Welt Sorgen um eine Zukunft ohne neue Geschichten des "Meisters des Horrors" machen, besteht King darauf, dass er sich noch nicht zur Ruhe setzt, sondern nur auf die Zeit achtet. "Ich möchte aufhören, bevor ich anfange zu faveln", sagt er. "Ich habe das Gefühl, dass ich noch ein bisschen mehr Raum zum Erkunden habe, aber ich muss aufpassen und darf nicht langweilig werden. Ich möchte die Leute trotzdem ein bisschen überraschen."

Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie das vollständige Interview natürlich unter folgendem Link lesen. Go!