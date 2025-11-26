Stephen King schlägt zurück auf X: "Quiet, piggy"

HQ

Stephen King hat erneut Donald Trumps treueste Verbündete ins Visier genommen und eine der eigenen Beleidigungen des Präsidenten in einem gezielten Seitenhieb in sozialen Medien wiederverwendet.

Der gefeierte Autor, 78, der häufig Anti-MAGA-Beiträge mit seinen 6,8 Millionen X-Followern teilt, nahm die rechtsgerichtete Aktivistin Laura Loomer ins Vize, nachdem sie Trumps großgeschriebenen Truth Social-Post verstärkt hatte, in dem sie bestimmte Demokraten als "Verräter" bezeichneten, weil sie das Militär aufforderten, illegale Befehle abzulehnen.

Loomer fügte hinzu: "Wann werden sie verhaftet? Es ist November und niemand wurde wegen Hochverrats oder Aufwiegelung verhaftet. Uns läuft die Zeit davon." Stephen King antwortete, indem er Loomers Nachricht mit der einfachen Bildunterschrift erneut veröffentlichte: "Quiet, piggy."

Der Ausdruck erinnert an einen Kommentar, den Trump Anfang dieses Monats an einen Reporter richtete, als er nach den Jeffrey-Epstein-Akten gefragt wurde. Der Präsident hat eine lange Geschichte von Beleidigungen gegen Frauen, darunter Alicia Machado und Rosie O'Donnell.

Die Bemerkung, die während Fragen zu neu veröffentlichten Jeffrey Epstein-E-Mails gemacht wurde und sich gegen die Bloomberg-White-House-Korrespondentin Catherine Lucey richtete, verbreitete sich zunächst nur langsam, gewann aber in den folgenden Tagen online massiv an Bedeutung und wurde zu einem Trendthema.

King hat seitdem diese Woche noch mehrmals denselben "Quiet, piggy" -Comeback verwendet, um Beiträge von verschiedenen MAGA-unterstützenden Accounts anzusprechen. Natürlich, wenn du alle lesen möchtest, kannst du dir die untenstehenden Beiträge ansehen.