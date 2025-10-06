Stephen King reagiert auf die Tatsache, dass er der am meisten verbotene Autor in den USA ist

HQ

Stephen King, der weltweit für seine Beiträge zu Horror und Fiktion gefeiert wird, ist laut einem neuen Bericht der am häufigsten verbotene Autor an US-Schulen. Viele seiner ikonischen Werke wurden aus Schulbibliotheken entfernt, oft aufgrund von nicht jugendfreien Themen und Inhalten. Nun reagierte King in den sozialen Medien und forderte die Leser auf, seine Bücher trotz der Einschränkungen zu erkunden, und betonte die Bedeutung des Zugangs zu Literatur. Was halten Sie davon? Natürlich sind Bücherverbote in den Vereinigten Staaten trotz einiger staatlicher Gegenwehr nach wie vor üblich, was zeigt, wie hitzig die Debatte über den Zugang zu Literatur geworden ist. Bücher verbieten: gut oder schlecht?