Stephen King kritisiert Superheldenfilme für gesäuberte Gewalt

HQ

Blut, Gewalt und ein vorzeitiger Tod sind Dinge, auf denen Stephen King seine Karriere aufgebaut hat – zumindest in fiktiver Form – und vor denen er nie zurückgeschreckt ist. Das Gleiche kann man nicht wirklich über Superheldenfilme sagen, die in der Regel hygienisch und familienfreundlich sind. In einem neuen Interview mit der britischen Times kritisierte King Marvel und DC dafür, dass sie zu oft massive Zerstörungen ohne wirkliche Konsequenzen darstellen. Ganze Städte können von einem Bösewicht dem Erdboden gleichgemacht werden, doch das Publikum sieht selten Blut oder menschliches Leid.

"Wenn man sich diese Superheldenfilme anschaut, sieht man einen Superschurken, der ganze Häuserblocks zerstört, aber man sieht nie Blut. Und Mann, das ist falsch. Es ist fast pornografisch... Ich habe [für The Long Walk] gesagt, wenn du es nicht zeigst, mach dir keine Mühe. Und so haben sie einen ziemlich brutalen Film gemacht."

King kontrastierte dies mit seinem eigenen Roman The Long Walk, den Francis Lawrence derzeit verfilmt. Im Gegensatz zum Superhelden-Genre wird diese Geschichte nicht vor Gewalt oder ihrer Brutalität zurückschrecken, so wie es im Buch beschrieben wurde. Die Handlung folgt einem dystopischen Wettbewerb, bei dem Teenager gezwungen werden, ohne Unterbrechung zu marschieren – jeder, der zurückfällt, wird hingerichtet. Der Film mit Cooper Hoffman, David Jonsson, Judy Greer und Mark Hamill in den Hauptrollen soll am 12. September in die US-Kinos kommen.

Stimmen Sie Kings Meinung zu?