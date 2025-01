Stephen King kann nicht glauben, dass The Long Walk Film existiert

Stephen King hat viele seiner Werke für die Leinwand adaptiert, aber The Long Walk schien immer unmöglich. Deshalb war er schockiert, als er das Drehbuch von JT Mollner las und realisierte, dass es tatsächlich passierte. Die Geschichte, ein brutaler, dystopischer Albtraum, in dem Teenager buchstäblich laufen müssen, um zu überleben, befindet sich seit Jahrzehnten in der Vorhölle Hollywoods. Da frühere Versuche von Legenden wie George A. Romero und Frank Darabont gescheitert sind, fühlt sich die Tatsache, dass diese Version unter der Regie von Francis Lawrence kurz vor der Veröffentlichung steht, wie ein Wunder an.

In einem kürzlichen Interview mit The Kingcast verglich KingThe Long Walk das Drehbuch mit The Shawshank Redemption, einem Film, von dem er einst dachte, dass er nie gedreht werden würde, der aber letztendlich ein Klassiker wurde. Das ist ein vielversprechendes Zeichen, aber es lässt auch die Erwartungen in die Höhe schnellen. Wird der Film dem unerbittlichen Horror des Romans treu bleiben, oder wird Hollywood seine Kanten aufweichen? Der Film mit Cooper Hoffman, Mark Hamill und Judy Greer in den Hauptrollen befindet sich derzeit in der Postproduktion, und die Fans warten gespannt auf ein Veröffentlichungsdatum.

Für diejenigen, die Kings Roman von 1979 nicht kennen, erzählt The Long Walk die schreckliche Geschichte eines von der Regierung veranstalteten Wettbewerbs, bei dem 100 Teenager in einem konstanten Tempo gehen müssen, ohne anzuhalten. Der Haken? Der letzte Junge, der noch steht, gewinnt, und jeder, der langsamer wird oder stehen bleibt, wird von bewaffneten Soldaten erschossen. Das Buch spielt in einer düsteren, totalitären Zukunft und ist eine unerbittliche und eindringliche Erkundung des Überlebens, des menschlichen Durchhaltevermögens und der harten Realität der Gewalt. King veröffentlichte den Roman ursprünglich unter seinem Pseudonym Richard Bachman, und sein brutaler Inhalt hat ihn zu einem seiner meistdiskutierten und umstrittensten Werke gemacht.

King hat auch darüber nachgedacht, wie sich seine Beziehung zu Adaptionen verändert hat. Während er sich früher über jeden neuen Deal freute, schaut er heute aus der Ferne zu und meldet sich nur noch zu Wort, wenn er ein Projekt wirklich liebt. Mit mehreren King-Verfilmungen, die 2025 auf die Kinos kommen, darunter The Monkey, The Life of Chuck und The Running Man, müssen The Long Walk möglicherweise um Aufmerksamkeit kämpfen. Aber wenn es gelingt, die Erwartungen zu übertreffen, wie es The Shawshank Redemption getan hat, wird es sicherlich nicht so schnell vergessen werden. Was sind Ihre Erwartungen an diese Adaption?