Stephen King ist unglücklich darüber, dass die Leute es genießen, Kevin Costners Westernfilm in den Kinos zu sehen.

Die Meinungen der Kritiker zu Kevin Costners neuem Opus magnum sind gespalten und das Publikum kommt nicht. Nein, um ehrlich zu sein, geht es Horizon: An American Saga finanziell nicht gut, eine Tatsache, die einigen zu gefallen scheint.

Diese Tatsache hat Stephen King verärgert, der in einem Beitrag auf X seine Frustration zum Ausdruck brachte und hinterfragte, warum die Leute sich am Scheitern von Horizon zu ergötzen scheinen.

Schadenfreude bedeutet, "sich am Unglück eines anderen zu erfreuen." Es beschreibt perfekt viele Reaktionen, die ich auf Costners HORIZON gelesen habe. Warum in Gottes Namen sollte irgendjemand in dem Misserfolg eines Films schwelgen, der keine Fortsetzung oder Teil des "Marvel-Universums" ist?

Costner hat viel eigenes Geld in das Projekt investiert, und einige haben den Weg zu den Dreharbeiten als einen sehr langen und mühsamen Prozess beschrieben. Wie in einem Beitrag eines anonymen Benutzers auf X wie folgt beschrieben:

"Er presste Blut aus Steinen, um das zu machen. Ohne öffentliche Unterstützung wird diese Art von Leidenschaft für das Filmemachen verschwinden. Bald wird es nur noch Marvel geben."

Hast du vor, Horizon zu sehen, und warum denkst du, dass der Film in den Kinos so schlecht abschneidet?