Stephen King ist der Meinung, dass die Oscars abgesagt werden sollten

HQ

Während die verheerenden Brände in Los Angeles weiterhin verheerende Schäden anrichten, mindestens 25 Menschenleben gefordert und über 100.000 Evakuierungen erzwungen haben, hat Stephen King öffentlich zum Ausdruck gebracht, dass die Oscars in diesem Jahr nicht stattfinden sollten. In einem kürzlich erschienenen Beitrag auf Bluesky argumentierte King, dass die anhaltende Tragödie den üblichen Glanz und die Feierlichkeiten unangemessen mache. Die Academy hat die Bekanntgabe der Nominierungen bereits verschoben und vom 17. Januar auf den 23. Januar verschoben, aber viele fragen sich, ob solche Maßnahmen weit genug gehen. Könnte die von King geäußerte Stimmung an Dynamik gewinnen, wenn sich mehr Mitglieder der Academy dafür entscheiden, sich der Teilnahme zu enthalten?

Stimmen Sie King zu – sollten die Oscars ganz abgesagt werden?