Stephen King ist der am häufigsten verbotene Autor an US-Schulen

Die meisten von uns wissen, dass Stephen King Kontroversen nicht gerade fremd sind. Nehmen wir zum Beispiel Amok: eine Geschichte über einen Gymnasiasten und einen Amoklauf an einer Schule. Es wurde jahrzehntelang aus den Schulen entfernt, weil befürchtet wurde, dass es zu realen Vorfällen führen könnte. Einige von Kings Büchern sind auch wegen seiner politischen Äußerungen in Frage gestellt worden. Und jetzt ist er "offiziell" der Autor, der in US-Schulen am häufigsten verboten wird. Wir wissen dies dank eines neuen Berichts von PEN America's "Banned in the USA," (via The Hollywood Reporter), der mehr als 6800 Fälle von Büchern verfolgt, die für das Schuljahr 2024-2025 vorübergehend oder dauerhaft zurückgezogen wurden. Für Stephen King wurden seine Bücher 206 Mal zensiert, laut PEN, wobei Carrie zum Beispiel unter den 87 betroffenen Werken war. Natürlich sind Bücherverbote in den Vereinigten Staaten trotz einiger staatlicher Gegenwehr nach wie vor üblich, was zeigt, wie hitzig die Debatte über den Zugang zu Literatur geworden ist. Was halten Sie von einem Verbot von Büchern?