Stephen Graham wird für den Film Peaky Blinders zurückkehren

Während die BBC und Netflix noch keine Ankündigungen über die Rückkehr der vollständigen Besetzung fürPeaky Blinders den Film gemacht haben, der derzeit in Großbritannien gedreht wird, mit Cillian Murphy zurück als Tommy Shelby und Rebecca Ferguson, Barry Keoghan und Tim Roth, diePeaky Blinders ihr Debüt geben, gingen wir fast davon aus, dass viele der Originalbesetzung auch auftreten würden.

Trotz seiner kleinen Rolle in der TV-Serie wurde nun bestätigt, dass Stephen Graham für das abendfüllende Finale in die Welt von Peaky Blinders zurückkehrt. Anscheinend wird Graham erneut die Rolle des Hayden Stagg übernehmen, was er bei einem Auftritt beim London Film Festival erwähnte.

Im Gespräch mit Deadline erklärte Graham, dass er sich "darauf freut, die Jungs wiederzusehen", als er über sein EngagementPeaky Blinders sprach.

Ansonsten wird Graham in dem Bruce-Springsteen-Biopic Deliver Me From Nowhere und in der Disney+-Dramaserie von Peaky Blinders -Schöpfer Steven Knight zu sehen sein, einem Projekt, das unter dem Namen A Thousand Blows bekannt ist.