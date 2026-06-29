Stephen Eustáquio qualifiziert Kanada erstmals für das Achtelfinale des Weltcups

HQ

Die Co-Gastgeberin Kanada waren die erste Nation, die sich für das Achtelfinale der Weltmeisterschaft qualifizierte, im einzigen 32erfinal-Spiel am Sonntag gegen Südafrika. Nicht das spannendste Spiel für viele Fußballfans, und es fehlten Tore, aber keine Emotionen: Kanada qualifizierte sich kurz vor der Nachspielzeit, als Stephen Eustáquio in der 92. Minute traf.

Eustáquio, Mittelfeldspieler bei Los Angeles FC in der MLS auf Leihbasis von Porto, der den Großteil seiner Karriere in Portugal (Torreense, Leixões, Chaves, Paços de Ferreira) verbrachte, erzielte das Siegtor von außerhalb des Strafraums, einen schnellen und präzisen Schuss am Torwart Ronwen Williams vorbei, der Kanada zum ersten Mal einen WM-K.o.-Sieg bescherte. und außerdem qualifizierte sie sich erstmals für das Achtelfinale (dies war die erste Weltmeisterschaft mit dem zusätzlichen Achtelfinale).

Kanada hat sich vor dieser nur für zwei Weltmeisterschaften qualifiziert (wo sie automatisch als Co-Gastgeber qualifiziert waren). Sie verloren in der Gruppenphase 1986 in Mexiko und 2022 in Katar und gewannen nie ein Spiel. In dieser Ausgabe haben sie zwei Spiele gewonnen, darunter dieses, und qualifizierten sich als Zweitplatzierte der Gruppe B hinter der Schweiz.

Für Kanada wird es deutlich komplizierter, da sie auf den Sieger des Spiels zwischen Marokko und den Niederlanden treffen und ihr Achtelfinalspiel am 4. Juli in Houston bestreiten. Heute haben wir drei WM-Runde der letzten 32 Spiele:



Brasilien gegen Japan: 19:00 Uhr MESZ, 18:00 Uhr BST



Deutschland gegen Paraguay: 22:30 Uhr EzST, 21:30 Uhr BST



Niederlande gegen Marokko: 15:00 Uhr MESZ, 14:00 Uhr BST (am Dienstag)

