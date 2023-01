Stephen Dorff: "Black Adam ist wertloser Müll"

Es ist zu einer gewissen Tradition geworden, Blade-Schauspieler Stephen Dorff mindestens einmal im Jahr über Marvel und ihre Filme schimpfen zu hören, und jetzt ist es wieder passiert. In einem kürzlichen Interview mit The Daily Beast wiederholt er die sauren Kommentare aus dem letzten Jahr, als er Black Widow kritisierte und es mit Müll verglich. Aber damit begnügte er sich nicht, er nutzte auch die Gelegenheit, um einen Seitenhieb auf den neuesten DC-Film Black Adam zu geben, den er als peinlichen Müll bezeichnete.

"All dieser andere Müll ist einfach peinlich, weißt du, was ich meine? Ich meine, Gott segne sie, sie verdienen einen Haufen Geld, aber ihre Filme sind [lacht]. Und niemand wird sich an sie erinnern. Niemand erinnert sich am Ende des Tages an "Black Adam". Ich habe den Film nicht einmal gesehen, er sah so schlimm aus."

Dorff kommentierte auch das bevorstehende Blade-Remake.

"Marvel ist es sowieso gewohnt, dass ich sie vernichte. Wie läuft dieser PG 'Blade'-Film für dich, der keinen Regisseur bekommen kann? [lacht] Denn jeder, der dorthin geht, wird von allen ausgelacht werden, weil wir es bereits getan und zum Besten gemacht haben. Es gibt keinen Steve Norrington da draußen."

Was denkst du, hat Dorff einen Punkt in dem, was er sagt?