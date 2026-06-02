Stephen Curry unterschreibt einen lukrativen 10-Jahres-Vertrag mit der chinesischen Sportmarke Li-Ning

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Stephen Curry, der nach wie vor einer der beliebtesten NBA-Spieler ist und mit 38 Jahren noch aktiv ist, hat einen neuen Sponsoringvertrag mit dem chinesischen Sportbekleidungsunternehmen Li-Ning unterzeichnet, mit dem er in den nächsten zehn Jahren 1,190 Milliarden Dollar verdienen wird.

Curry beschrieb es als "größer als ein Schuhdeal, größer als eine Signature-Serie, das ist die Partnerschaft seines Lebens in einem Video" und wird ihm helfen, Curry Brand Stores in China und den USA zu eröffnen. Der beste Schütze aller Zeiten in der NBA folgt auf andere Athleten wie Dwayne Wade und Jimmy Butler, die ebenfalls mit Li-Ning zusammenarbeiteten, während Klay Thompson und Kyrie Irving mit Anta zusammengearbeitet haben, was einen Aufstieg chinesischer Marken zeigt, die bereit sind, mehr zu zahlen und günstigere Waren anzubieten.

Um es ins Verhältnis zu setzen: Laut DrGuru verdiente Curry während Currys vorherigen 12-Jahres-Vertrag mit der amerikanischen Firma Under Armour, der letztes Jahr endete, 300 Millionen Dollar.