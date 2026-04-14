Stephen Curry, Luka Doncic und Jalen Brunson sind die beliebtesten NBA-Spieler... Nach Trikotverkäufen

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Jetzt, da die reguläre Saison vorbei ist, hat NBAStore.com die übliche Liste der meistverkauften Trikots und Artikel veröffentlicht, ein gutes Thermometer, um die Beliebtheit der NBA-Teams und Spieler unter gleichen Bedingungen zu messen, bevor Play-offs und Finals die Aufmerksamkeit bestimmter Teams erhöhen. Und sie fanden heraus, dass Stephen Curry für die Golden State Warriors und Luka Doncic für die Los Angeles Lakers die beliebtesten Spieler sind, zumindest gemessen an der Anzahl der verkauften Trikots.

Curry kehrte nach seiner Ablösung durch Doncic im letzten Jahr an die Spitze der Liste zurück, in der Saison, in der er von den Dallas Mavericks zu den Lakers getradet wurde. Die Top Fünf bestehen aus Jalen Brunson von den New York Knicks, Victor Wembanyama von den San Antonio Spurs und LeBron James von den Lakers.

Liste der Spieler, die mehr Trikots in der NBA verkauft haben

Dies sind die Top 15 der Spieler mit den meisten verkauften Trikots, von denen vier mindestens 25 sind: Edwards, Maxey, Flagg und Cunningham.



Stephen Curry (Golden State Warriors)

Luka Dončić (Los Angeles Lakers)

Jalen Brunson (New York Knicks)

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Nikola Jokić (Denver Nuggets)

Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)

Cooper Flagg (Dallas Mavericks)

Kevin Durant (Houston Rockets)

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Cade Cunningham (Detroit Pistons)

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)



Die NBA-Play-ins finden diese Woche statt, beginnend heute am Dienstag in Nordamerika mit Charlotte Hornets gegen Miami Heat um 13:30 Uhr CEST, 00:30 Uhr BST (am Mittwoch) und Phoenix Suns gegen die Portland Trail Blazers um 16:00 Uhr CEST und 15:00 Uhr MEST (am Mittwoch). Sie können jedes Play-in-Spiel auf Amazon Prime Video ansehen.