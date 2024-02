Stephen Amell will Green Arrow in James Gunns neuem DC-Universum spielen

HQ

Stephen Amell spielt die Rolle des Green Arrow seit fast einem Jahrzehnt und es läuft gut. Es ist nicht gerade ein Blockbuster, aber die Serie hat ihre Fans. Aber wie bei allem anderen auch, hat alles ein Ende und er ist tatsächlich schon einmal ausgestiegen, also ist die Frage, die sich viele Leute jetzt stellen, was wird Stephen tun, wenn der Gig vorbei ist? Vielleicht gibt es schon jetzt eine Antwort darauf.

Auf der Mega Con in Orlando wurde er gefragt, ob er in Betracht ziehen würde, Green Arrow weiterhin zu verkörpern, aber stattdessen in James Gunns DC-Universum. Dort tut sich einiges, denn da die DCEU-Film-Timeline offiziell zu Ende geht, nähert sich Gunns eigenes Universum mit Creature Commandos als erster Produktion, die in diesem Jahr Premiere feiert, aber er bereitet auch seinen Superman: Legacy vor, der wiederum 2025 Premiere feiern wird.

Die Antwort auf die Frage war nicht ganz klar, aber sie endete mit einer positiven Note für diejenigen, die Amell weiterhin in der Rolle des Oliver Queen alias Green Arrow sehen wollen. Das sagte er auf der Mega Con in einem Interview mit CBR über sein mögliches Interesse: "Können wir zuerst eine Minute Film sehen? Ja, ich würde es tun."

Natürlich liegt es nicht an ihm, sich zu entscheiden. Gunn muss ihn auch dort haben wollen, und das scheint nicht so offensichtlich zu sein. Als James und Peter Safran ihre Pläne für das DC-Universum ankündigten, war er nicht dabei. Zumindest nicht in "Kapitel 1: Götter und Monster". Es kann natürlich einen Plan geben, den Dart zu einem späteren Zeitpunkt einzuwerfen, aber selbst wenn das passieren sollte, ist es unwahrscheinlich, dass er von Amell gespielt wird. Es sei denn, du entscheidest dich, die Dinge weiter zu verkomplizieren und das "Arrowverse" mit dem Multiversum von DC zu verschmelzen, und es sind noch seltsamere Dinge passiert.

Wir müssen einfach abwarten und sehen, was James über alles denkt, aber Amell scheint die Tür offen zu haben.

Was denkst du, würdest du Green Arrow gerne in Gunns DC-Universum sehen, oder reicht das Multiversum erstmals?