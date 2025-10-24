Stephen A. Smith bringt Verhaftungen in der NBA mit Trumps Racheplänen in Verbindung: "Er kommt"

HQ

Die jüngsten Verhaftungen von NBA-Stars und -Trainern wegen angeblicher Insider-Wetten und von der Mafia unterstützter Poker-Schemata haben den ESPN-Moderator Stephen A. Smith zu kühnen Behauptungen veranlasst, der nun sagt, dass Präsident Donald Trump die rechtlichen Schritte als Teil einer umfassenderen " "Racheagenda" nutzt.

Smith reagierte auf die Verhaftungen am Donnerstag: Insgesamt 30 Personen, darunter Terry Rozier, der Guard der Miami Heat, der ehemalige Spieler und Assistenztrainer der Cleveland Cavaliers, Damon Jones, und der Cheftrainer der Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, und warnte, dass dies erst der Anfang sein könnte. " Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Alle sollten sich besser darauf gefasst machen, denn er kommt ", sagte Smith.

Die Anklageschriften beziehen sich auf zwei große Machenschaften. Rozier soll Insiderinformationen gehandelt haben, um von Sportwetten zu profitieren, und sogar eine Verletzung vorgetäuscht haben, um die Ergebnisse zu manipulieren. Andere ehemalige NBA-Spieler, darunter Jontay Porter und Damon Jones, werden ähnlicher Aktivitäten verdächtigt, wobei die Behörden sieben Spiele zwischen März 2023 und März 2024 untersuchen.

Unabhängig davon erhielten wir auch die Nachricht, dass Billups und Jones angeblich von drei der New Yorker Mafia-Familien (den Bonanno, Genovese und Gambino) als Promi-Köder benutzt wurden, um Opfer in manipulierte Pokerspiele zu locken. Berichten zufolge wurden bei diesen Operationen Spieler um bis zu 7 Millionen US-Dollar betrogen, indem sie markierte Karten, spezielle Kontaktlinsen und sogar Röntgentische verwendeten. Als sich die Opfer der Zahlung widersetzten, werfen die Staatsanwälte den Kriminellen Einschüchterung und Gewalt vor.

Die NBA hat Rozier und Billups mit sofortiger Wirkung beurlaubt und ihr Engagement für Integrität betont. "Wir nehmen diese Anschuldigungen mit äußerster Ernsthaftigkeit, und die Integrität unseres Spiels hat für uns oberste Priorität", erklärte die Liga.

Die Verhaftungen haben auch die Debatte über die Beziehung zwischen professionellem Sport, Wetten und Politik neu entfacht. Smiths Äußerungen zogen sofort Widerstand von FBI-Direktor Kash Patel nach sich, der die Vorstellung, dass Trump die Verhaftungen orchestriert habe, als "das Dümmste, was ich je in der modernen Geschichte gehört habe, " bezeichnete.

Da die Bundesgerichte in den kommenden Wochen voraussichtlich einen stetigen Strom von Angeklagten sehen werden, stehen die NBA und ihre Spieler vor einem entscheidenden Moment, während Smiths Warnung die Spekulationen über Trumps "Racheagenda" im Sport sehr lebendig hält.