Stempel deinen Namen in die Targaryen-Legende im neuesten Game of Thrones Mobile-Titel, Dragonfire, ein

2026 entwickelt sich zu einem ziemlich außergewöhnlichen Jahr für Fans von Game of Thrones, denn A Knight of the Seven Kingdoms startete zu Jahresbeginn und die dritte Staffel von House of the Dragon erscheint in den kommenden Wochen. Wenn wir über letzteres Projekt sprechen, suchst du vielleicht nach einer Möglichkeit, in den Geist der Show einzutauchen, und falls ja, könnte dieses neu gestartete Mobile Game genau das Richtige für dich sein.

Bekannt als Game of Thrones: Dragonfire, ist dieser Titel gerade vollständig auf iOS- und Android-Geräten erschienen und hat Spielern den Weg eröffnet, nach Westeros zu reisen und ihren Namen als Drachenreiter während des Targaryen-Bürgerkriegs, der in House of the Dragon gezeigt wird, in die Legende zu vertiefen.

Das Spiel spielt während der Zeit des Drachentanzes in der westerosischen Lore und zeigt den Spieler als valyrischer Nachfahre mit einem neu gebundenen Drachen, wobei das Ziel sein wird, Macht aufzubauen, Fraktionsbeziehungen und -verbindungen aufzubauen und schließlich Königsmund für sich zu erobern. Um dieses Talent zu erfüllen, braucht man etwas Feuerkraft, weshalb einige legendäre Drachen zu deiner Sammlung und deinem Team hinzugefügt werden können, darunter Daemons Caraxes, Rhaenyras Syrax und sogar das riesige und ikonische Reptil Vhagar.

Jetzt als Free-to-Play-Spiel auf iOS und Android verfügbar, sehen Sie sich unten einige Bilder von Game of Thrones: Dragonfire an.