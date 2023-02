Stellenangebote deuten auf Multiplayer in Ghost of Tsushima 2 hin

HQ

Obwohl eine Fortsetzung des Sucker Punch-Samurai-Abenteuers noch bestätigt werden muss, erwarten die meisten von uns in der Redaktion eher früher als später, wie gut das erste Spiel angenommen wurde und wie ein paar interessante Stellenanzeigen aus dem letzten Jahr deutlich darauf hindeuten, dass die Entwicklung im Gange ist.

Nun sind weitere Lebenszeichen zu Ghost of Tsushima 2 aufgetaucht, die ebenfalls von der Möglichkeit zeugen, dass Multiplayer von Anfang an dabei sein könnte. Wieder einmal sprechen Stellenanzeigen und Sucker Punch sucht offenbar einen Senior Multiplayer Mission Designer sowie einen Senior Multiplayer Systems Designer. Ob die Positionen tatsächlich mit Ghost of Tsushima 2 verbunden sind oder nicht, ist unklar, aber zu diesem Zeitpunkt sind uns keine anderen Projekte bekannt, die sich bei Sucker Punch in der Entwicklung befinden. Daher deuten die meisten Anzeichen darauf hin, dass Multiplayer-Katana-Schwingen in etwa einem Jahr auf der Speisekarte stehen wird.

Freust du dich auf den Multiplayer in Ghost of Tsushima 2 oder bevorzugst du einen vollständigen Singleplayer-Fokus?