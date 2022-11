Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Sonic Frontiers-DLC installieren, bevor Sie ein neues Spiel starten, sagt Sega

HQ

Sonic Frontiers ist da, und mit dem Start im Hinterkopf hat Sega die sozialen Medien genutzt, um den Spielern eine schnelle Warnung darüber zu geben, wie DLC im Titel gehandhabt wird.

Wenn Sie nämlich Besitzer der Digital Deluxe Edition sind, wird gesagt, dass Sie jeden DLC installieren sollten, den Sie vor dem Start eines neuen Spiels verfügbar haben möchten, sonst ist er nicht gültig und kann aktiviert werden, sobald Sie den Tutorial-Bereich des Spiels passieren.

Darüber hinaus warnt Sega, sicherzustellen, dass der neueste Patch für das Spiel installiert ist, bevor Sie einen DLC installieren, und dass Sie, wenn Sie auf Xbox spielen, möglicherweise im Xbox nach dem DLC suchen müssen.

Sega bestätigt, dass dies nicht für zukünftige DLCs gilt, sondern nur für das, was in der Digital Deluxe Edition des Spiels enthalten ist, was bedeutet, dass Sie kein neues Spiel starten müssen, um den Monster Hunter-DLC, die SA2-Schuhe und mehr hinzuzufügen.