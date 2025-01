"Stellen Sie sich vor, Messi würde der Trainer von Cristiano Ronaldo werden": Medvedev scherzt über die Partnerschaft zwischen Djokovic und Murray

HQ

Die Assoziation Novak Djokovic-Andy Murray startet offiziell nächste Woche während der Australian Open (bei Djokovics ersten Spielen in Brisbane war Murray noch im Urlaub). Daniil Medvedev scherzte am Freitag in einem Gespräch mit der Presse über diese unerwartete Partnerschaft zwischen zwei Giganten: "Stellen Sie sich vor, Messi würde der Trainer von Cristiano Ronaldo werden."

"Die Sache mit dem Coaching von Novak, er ist so stark, dass er sich vorstellt, er gewinnt, ist es wegen Andy oder weil es Novak ist? Ich denke, es ist eine großartige Partnerschaft in Bezug auf alles, auch in Bezug auf die Energie, wie die Medien, das Tennis, das Wachstum wie Tennis", sagte der russische Spieler, der letztes Jahr bei den Australian Open im Finale stand.

Murray war einer der wenigen Tennisspieler, die in der Lage waren, die Federer-Nadal-Djokovic-Vorherrschaft der letzten 20 Jahre herauszufordern, so sehr, dass manche Leute von "den Big Four" statt von "den Big Three" sprechen. Nach Paris 2024 hat er sich zurückgezogen, ist aber fast genau so alt wie Djokovic, 37: Der Serbe ist nur eine Woche älter.