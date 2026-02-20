Stellt euch euren Ängsten in Reanimal: Wir stellen fünf Gründe vor, warum ihr den Horrortitel von Tarsier Studios spielen solltet

HQ

Es ist Zeit, sich deinen Ängsten zu stellen und die Dunkelheit zu überwinden. Die Schöpfer von Little Nightmares, Tarsier Studios, sind zurück mit einem brandneuen, verstörenden und atmosphärischen Abenteuer namens Reanimal.

Jetzt verfügbar auf PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2, dreht sich dieses gruselige Horrorspiel um ein Bruder-Schwester-Duo, das auf eine höllische Insel zurückkehrt, um ihre gefangenen Freunde vor den furchterregenden Monstern zu retten, die das isolierte Land ihr Zuhause nennen.

Obwohl Reanimal bereits von der Kritik gewürdigt wurde, unter anderem bei Gamereactor, wo wir den Horror-Titel als den "ultimativen Ausdruck" der Tarsier Studios-Formel und bereits als "Anwärter" auf das beste Horrorspiel des Jahres 2026 betrachteten, fragst du dich vielleicht, ob dieses Spiel das richtige für dich ist?

Wenn das auf dich zutrifft, keine Sorge, wir haben die Lösung für dich. Wir haben ein praktisches Video erstellt, das fünf Gründe beleuchtet, warum du Reanimal spielen solltest - sei es der verlockende Schrecken, die kooperativen Spielmöglichkeiten oder sogar die einfache Zugänglichkeit des Friend's Pass. Sieh dir das vollständige Video unten an und vergiss nicht, dass Reanimal jetzt für PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 erhältlich ist.