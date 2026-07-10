Stelle sicher, dass Meta deine Instagram-Posts nicht für KI-Deepfakes verwenden kannst

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Meta hat heimlich einen schmutzigen Trick auf Instagram gespielt, wo sie deine Fotos jetzt für KI-generierte Inhalte verwenden. Das bedeutet im Grunde, dass jeder deine Fotos nutzen kann, um KI-Bilder zu erstellen, die dich zeigen. Das Missbrauchsrisiko ist natürlich enorm (nicht zuletzt bei Deepfakes), aber das scheint für Meta eine sekundäre Sorge zu sein.

Diese Funktion wurde aktiviert, ohne die Nutzer um ihre Zustimmung zu bitten, und wenn man sie nicht möchte, muss man aktiv abmelden, anstatt umgekehrt, was sonst der vernünftige Ansatz wäre. Nun hat auch die Gewerkschaft für amerikanische Entertainer und Schauspieler, SAG-AFTRA, dies zur Kenntnis genommen und gibt Ratschläge, wie man verhindern kann, dass Meta Ihre Fotos für KI-bezogene Zwecke verwendet.

Glücklicherweise ist es einfach, sich abzumelden, und es dauert nur etwa 30 Sekunden.

So machen Sie das:



Öffne Instagram und tippe auf dein Profil (unten rechts).

Tippe auf die drei Linien (☰) oben rechts.

Scrolle nach unten und wähle "Teilen und wiederverwenden" (wenn du die englische Version benutzt).

Suche nach der Option: "Erlaube Menschen, deine Inhalte auf Instagram und mit KI-Funktionen bei Meta wiederzuverwenden"

Schalte beide Schalter für Beiträge und Reels aus – fertig!



Wenn du das tust, kann Meta nicht mehr zulassen, dass andere deine Fotos und Bilder verwenden, um KI-generierte Bilder zu generieren. Leider beeinflusst diese Einstellung keine bereits erstellten Bilder, sondern nur zukünftige, also beeil dich.