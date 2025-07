Stelle die Gesundheit des Planeten wieder her, indem du alleine oder zusammen mit Clean Up Earth aufräumst

Es scheint, dass die öffentliche Besorgnis über den Klimawandel und die globale Erwärmung je nach Jahreszeit mal mehr und mal weniger stark ausgeprägt ist, aber im Sommer kann es immer zu größeren Auswirkungen kommen, da die Rekordhöchsttemperaturen, die wir Jahr für Jahr erleben (vor allem für uns in der nördlichen Hemisphäre), die Gesundheit vieler Menschen, insbesondere gefährdeter Gruppen, auf die Probe stellen.

Deshalb ist es auch wichtig, Spielen wie Clean Up Earth Raum zu geben, einem ruhigen ökologischen Reinigungssimulator, in dem wir eine verschmutzte Welt voller Müll erkunden müssen, den wir sammeln und beseitigen müssen, damit sich die Natur allein oder mit Freunden regenerieren kann. Obwohl die Entwicklung des Spiels bereits in vollem Gange ist, wird es Anfang nächsten Jahres auf dem PC (Steam) veröffentlicht, aber zuerst werden wir eine Kickstarter-Kampagne starten, deren Mittel für die Konsolenversion und neue Funktionen des Spiels verwendet werden.

"Während der Recherchen für Dolphin Spirit: Ocean Mission haben wir sowohl den menschlichen Einfluss auf die Ökosysteme als auch die tiefe Verbindung der Spieler mit der Natur gesehen", sagt Eric Zmiro von Magic Pockets. "Mit Clean Up Earth wollten wir ein Spiel schaffen, das Spaß macht, entspannend und lohnend ist und uns sanft daran erinnert, dass selbst kleine Aktionen einen echten Unterschied machen können."

Das Studio plant auch, Clean Up Earth zu einem Treiber des sozialen Wandels zu machen, indem es mit realen Naturschutzverbänden und -initiativen zusammenarbeitet.