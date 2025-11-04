Stelle dich endlosen Horden für den Kaiser in Warhammer Survivors

Im Jahr 2022 startete der Entwickler Poncle ein kleines persönliches Projekt namens Vampire Survivors (als er noch ein Ein-Mann-Studio und nicht wie heute ein 25-köpfiges Team war), das der Welt über Nacht ein neues Genre enthüllte. Seitdem ist die Popularität des Spiels einer der größten Hits der letzten Jahre geblieben, und es gab zahlreiche Nachahmungen und auch Dutzende von Spielen, die davon inspiriert wurden, wie z. B. das jüngste Deep Rock Galactic Survivor. Bisher haben wir jedoch noch kein Studio gesehen, das die gleiche Spiel-Engine verwendet und mit einer offiziellen Drittanbieterlizenz arbeitet, aber genau das hat Auroch Digital mit Warhammer Survivors gemacht.

In der Tat arbeitet das Studio, das uns Warhammer 40.000: Boltgun gegeben hat, jetzt an Warhammer Survivors, der Antwort im Stil der Space Marines (obwohl es auch Age of Sigmar-Charaktere gibt) auf das Genre des Überlebens von Wellen, während wir gleichzeitig Beute und Erfahrung sammeln und unseren Charakter aufrüsten, um mehr Schaden anzurichten und mehr Feinde auf einmal zu töten.

Warhammer Survivors wird auch einige der wichtigsten Helden der Menschheit sowohl im Fantasy- als auch im 40K-Universum enthalten, wie Neave Blacktalon in Age of Sigmar und Malum Caedo in Warhammer 40.000. Im Moment haben wir noch kein Veröffentlichungsdatum für Warhammer Survivors, aber wir wissen, dass es 2026 sein wird, und wir haben einen ersten Trailer, den ihr unten sehen könnt.