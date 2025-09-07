Stellaris wird diesen September mit Shadows of the Shroud erweitert

HQ

Das beliebte 4X-Strategiespiel von Paradox Stellaris erhält am 22. September neue Inhalte zum Herunterladen. Die Erweiterung trägt den Titel Shadows of the Shroud, und dieses Mal liegt der Fokus auf dem psionischen Pfad, den Paradox mit neuen Features komplett überarbeitet hat. So beschreiben es die Entwickler auf Steam:

"Die Psi-Ebene ist riesig und voller Gefahren. Shadows of the Shroud ist die ultimative Erweiterung für alle, die das Unbekannte hinter dem Schleier meistern wollen, und bietet eine komplette Überarbeitung des psionischen Aufstiegspfads. Moralische Handlungen, Loyalitäten zu Patronen und das allgegenwärtige Risiko der totalen Vernichtung werden nun eure Verbindung zu den Wesenheiten formen, die auf der anderen Seite leben."

Die Erweiterung wird auch im neunten Season Pass des Spiels enthalten sein, der Biogenesis, Stargazer und Infernals enthält.

Obwohl das letzte Update 4.0 aufgrund von Fehlern und technischen Problemen nicht überall gut ankam, treibt Paradox seinen stetigen Strom von Inhalten für Stellaris voran. Fans können sich bereits den offiziellen Trailer zu Shadows of the Shroud unten ansehen.