Stellaris: Nemesis-DLC datiert, Konsolenspieler bekommen Ende März intelligente Steine

Am Samstagabend teilte Publisher Paradox Interactive neue Informationen zu erwarteten DLC-Inhalten ihres Aufbaustrategiespiels Stellaris. PC-Spieler werden ab dem 15. April in der Lage sein, das neue Add-On „Nemesis" zu erleben, das drei neue Dinge bietet: Mehr und bessere Spionageoptionen, mächtige Befugnisse als „Galaktischer Wächter" und die Möglichkeit, für die anderen Spezies zu einer großen Bedrohung zu werden. Thematisch wird es darum gehen, wie ihr Krisenzeiten in einem fortgeschrittenen Spielverlauf nutzt, um selbst an Macht zu gewinnen.

Spieler auf Playstation 4 und Xbox One werden ab dem 25. März in der Lage sein, das DLC „Lithoids" in Stellaris: Die Konsolenedition zu spielen. Das Add-On lässt euch lebende, intelligente Steine spielen, die selbst in harschen Überlebensbedingungen problemlos bestehen können. Dieses Volk ist auf Kolonialisierung und der Produktion von Mineralien spezialisiert. PC-Spieler kennen die Inhalte seit 2019 und der Kostenpunkt dürfte bei ca. 8 Euro liegen.

