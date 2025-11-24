Stellar Blade wurde als der meistverkaufte PlayStation-exklusive Einzelspieler-PC-Titel aller Zeiten enthüllt

HQ

Seit mehreren Jahren veröffentlicht Sony Spiele für PC, darunter seine zuvor exklusiven Serien wie Horizon, God of War und Spider-Man. Und man könnte denken, dass einer davon der größte Erfolg des Unternehmens auf dem PC wäre, aber nein.

Wie du wahrscheinlich schon an der Überschrift entschieden hast, ist es tatsächlich etwas ganz anderes, das unter den von Sony veröffentlichten Spielen dominiert... nämlich Stellar Blade, ein Titel, der im Vor-Release-Hype die meiste Aufmerksamkeit für die gut geformten Hinterteile des Protagonisten erhielt. Und wir sprechen hier nicht von kleinen Unterschieden, denn der koreanische Entwickler Shift Up präsentiert das Ergebnis stolz in einer Grafik, die ihr im X-Beitrag unten sehen könnt.

Wir mochten Stellar Blade und gaben eine starke Empfehlung, und wir wissen bereits, dass die Arbeit an der Fortsetzung in vollem Gange ist. Diesmal behält das Studio jedoch alle Rechte selbst, was wahrscheinlich eine Multi-Format-Veröffentlichung bedeutet.