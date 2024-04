Stellar Blade wird in allen Ländern "unzensiert" eingeführt

HQ

Gelegentlich kann es vorkommen, dass ein Spiel, das aufgrund einiger seiner Inhalte eine Kontroverse hervorruft, entfernt oder geändert wird, um bestimmten Richtlinien zu entsprechen. Fans von Stellar Blade werden sich freuen zu hören, dass das mit dem kommenden Actionspiel nicht passiert.

Stellar Blade hat viel Aufmerksamkeit auf das Aussehen der Protagonistin des Spiels, Eve, gelenkt. Einige haben das Aussehen des Charakters gefeiert, während andere es als Rückkehr zu einer vergangenen Ära des Spielens sehen. So oder so, das Spiel von ShiftUp erweist sich als beliebt, und auch wenn die Kämpfe, die Story und das Worldbuilding großartig sind, hat keiner dieser Faktoren auch nur halb so viele Blicke auf sich gezogen wie Eve.

Es gab Befürchtungen, wenn man bedenkt, dass es sogar einen Skin-Anzug im Spiel gibt, der nicht viel der Fantasie überlässt, dass Stellar Blade in einigen Regionen zensiert werden könnte, aber laut einem Tweet des Stellar Blade Twitter-Accounts scheint es, dass jeder die gleiche Version bekommt.