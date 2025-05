Stellar Blade wird in 132 Ländern regional gesperrt

HQ

Es war also wieder soweit. Aus irgendeinem Grund hat Sony beschlossen, die PC-Version von Stellar Blade in 132 Ländern zu sperren, mit anderen Worten, den Titel für einen großen Teil der Steam-Nutzer weltweit völlig unverfügbar zu machen.

Wie wir alle wissen, ist dies nicht das erste Mal, dass Sony dies tut, und es betrifft insbesondere Länder, in denen das Playstation Network nicht offiziell verfügbar ist. Zum Beispiel werden Spieler in Ländern wie Estland und Litauen nicht in der Lage sein, Titel wie The Last of Us Part 2, God of War Ragnarok oder Helldivers 2 auf Steam zu kaufen.

Zusätzlich zur Regionssperre wird Stellar Blade auch Denuvo verwenden, ein ziemlich unausstehliches DRM-Tool, das oft dafür kritisiert wurde, dass es sich negativ auf die Leistung auswirkt. Sony hat sich nicht offiziell dazu geäußert, welche Länder von der Regionalsperre betroffen sind, aber es scheint dem gleichen Muster wie bei früheren Titeln zu folgen.

Stellar Blade wird am 11. Juni auf Steam veröffentlicht.