Stellar Blade sperrt das Veröffentlichungsfenster 2024

Stellar Blade peilt den Start im Jahr 2024 an. Das erste Konsolenspiel des koreanischen Entwicklers Shift-Up sollte man schon seit einiger Zeit im Auge behalten, aber wir hatten nur sehr wenige Informationen über das Spiel.

Jetzt, in einem neuen Sony-Blogbeitrag mit Blick auf 2024, können wir sehen, dass Stellar Blade im nächsten Jahr veröffentlicht werden soll. Auch das ist nur Spekulation, aber wenn man sich den Beitrag ansieht, könnte es sich um einen Start im späten Frühjahr bis Frühsommer handeln.

Es gibt nicht viel zu sagen, aber wenn man bedenkt, dass der Absatz vor Stellar Blade erwähnt, dass Rise of the Ronin im März erscheint, der Absatz danach von Destiny 2: The Final Shape im Juni spricht und der Beitrag sich mit großen Veröffentlichungen in chronologischer Reihenfolge zu befassen scheint, ist es möglich, dass wir dann Stellar Blade sehen werden. Das ist jedoch mit Vorsicht zu genießen, denn wenn man bedenkt, dass wir noch sehr wenig von dem Spiel gesehen haben, ist es wahrscheinlicher, dass es später als früher im Jahr 2024 erscheinen wird.