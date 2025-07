Stellar Blade Social-Media-Account von Krypto-Betrügern gehackt

HQ

Stellar Blade Fans scheinen einfache Menschen zu sein. Sie sehen die Protagonistin Eve in einem knappen Outfit und klicken auf "Gefällt mir". Krypto-Betrüger, die den offiziellen Twitter/X-Account des Spiels übernommen haben, hoffen auch, dass die Nutzer auf die zwielichtigen Links klicken, die sie in der letzten Woche in ihren Posts platziert haben.

Dieser schwerwiegende Hack wurde vom Direktor von Stellar Blade, Hyung-Tae Kim, bestätigt, der die Fans aufforderte, nicht auf Links zu klicken, die für Kryptowährungen und gefälschte Belohnungen werben. "Bitte sei darauf hingewiesen, dass diese Website in keiner Weise mit Stellar Blade verbunden ist und dass wir niemals Kryptowährungen ausgegeben haben. Wir bitten alle aufrichtig darum, Vorsicht walten zu lassen und zu vermeiden, Opfer dieses Betrugs zu werden. Sollten weitere Probleme auftreten, werden wir dies sofort melden", schrieb er.

Der Versuch, das Account von Stellar Blade auf X/Twitter nachzuschlagen, führt zu wenig Ergebnissen, so dass es scheint, dass die Social-Media-Plattform auf den Hack aufmerksam geworden ist und aktiv verhindert, dass weitere Beiträge alle ihre fast 200.000 Follower erreichen. Shift Up hat allerdings noch nicht bestätigt, dass es den Account zurückerhalten hat, was bedeutet, dass ihr eure Augen nach mehr als nur durstiger Fanart von diesem Account offen halten solltet.