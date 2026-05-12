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Stellar Blade s Fortsetzung verzichtet auf Sony als Publisher, weitere Details werden dieses Jahr erwartet

Shift Up wird die Fortsetzung des erfolgreichen Actionspiels intern veröffentlichen.

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Shift Up, der Entwickler hinter dem Action-Hit von 2024 Stellar Blade, geht solo für die Fortsetzung des Spiels. Das hochgelobte und manchmal umstrittene Erfolgsspiel wurde ursprünglich von Sony veröffentlicht, aber Shift Up übernimmt die Veröffentlichung der Fortsetzung intern.

Wir kennen die Stellar Blade -Fortsetzung schon eine Weile, und in der neuesten Finanzbilanz-Präsentation von Shift Up sehen wir, dass nicht nur Stellar Blade 2 für die Veröffentlichung intern verlegt wird, sondern auch der neue Titel aus Shinji Mikamis Unbound dort veröffentlicht wird.

Es gibt derzeit nicht viele weitere Details zur Stellar Blade -Fortsetzung, aber wir erwarten dieses Jahr eine vollständige Enthüllung. Von 2026 gibt es noch viel zu sehen, und es könnte also jederzeit zwischen dem Summer Game Fest, Gamescom oder sogar am Ende des Jahres bei den Game Awards auftauchen. Es sind erst zwei Jahre vergangen, seit wir Stellar Blade Veröffentlichung gesehen haben, also könnte es noch eine beträchtliche Zeit dauern, bis die Fortsetzung in unseren Händen ist.

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