Stellar Blade Regisseur unsicher über DLC, New Game Plus kommt mit Post-Launch-Update

Die Veröffentlichung von Stellar Blade ist nur noch wenige Wochen entfernt, und während viele Leute bereits entschieden haben, dass sie das Spiel aus einem einzigen Grund bekommen, hat der Regisseur Kim Hyung Tae kürzlich über die Pläne nach der Veröffentlichung gesprochen.

Weitere Kostüme werden in Post-Launch-Updates erscheinen, und es wird auch einen New Game Plus-Modus geben. Im Gespräch mit Ruliweb (via GenkiJPN) stellte Tae auch klar, dass es bis auf eine Ausnahme keine Mikrotransaktionen geben wird.

"Wir möchten an dieser Stelle klarstellen, dass Stellar Blade keine zusätzlichen Kosten erfordert, die den Spielern nicht bewusst sind, die über das hinausgehen, was sie für das Paket bezahlt haben", sagte er. "Die einzige Ausnahme ist, wenn wir Kollaborationskostüme mit dem geistigen Eigentum eines anderen Unternehmens erstellen, können diese gegen eine Gebühr verkauft werden. Außerdem gibt es in der Launch-Version kein New Game+, also freut euch bitte darauf, dass es sehr bald aktualisiert wird."

