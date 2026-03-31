Stellar Blade, NIKKE-Entwickler Shift Up teasert eine Ankündigung für morgen
Da das morgige Datum der 1. April ist, wird es wahrscheinlich ein aufwendiger Aprilscherz, aber lassen wir unsere Hoffnungen noch nicht erlöschen.
Shift Up, das Team hinter dem äußerst erfolgreichen Stellar Blade und Goddess of Victory: NIKKE, kündigt eine Ankündigung für morgen an. Der Entwickler hat einen neuen Social-Media-Account erstellt, auf dem er einen kurzen Teaser für eine YouTube-Premiere veröffentlicht hat, die am 1. April 2026 um 03:00 Uhr BST/04:00 Uhr MESZ live gehen soll.
Das ist immer noch morgens, was bedeutet, dass es perfekt für einen Aprilscherz-Post ist. Wenn man sich auch NIKKEs Social-Media-Profile anschaut, wissen wir vielleicht schon, was diese mysteriöse Ankündigung zeigen wird, denn ein Bild wurde enthüllt, das "NIKKE 2" zeigt – ein Spiel, das auch einfach eine Aprilscherz-Idee sein könnte. Das ist das Problem mit dem 1. April; Die Bereitschaft aller, ihren Unglauben auszusetzen, ist auf einem historischen Tiefpunkt.
Da NIKKE 2 bereits über soziale Medien gezeigt wird, fragen wir uns jedoch, warum Shift Up so geheimnisvoll ist, was es im YouTube-Stream zeigt. Sicherlich würden wir mehr Kohärenz zwischen der Twitter/X-Enthüllung und einem YouTube-Video sehen, das genauer ins Detail geht. Wir werden es wahrscheinlich in den frühen Morgenstunden erfahren, wo wir sicher auch viele andere wütende und streichreiche Schlagzeilen sehen werden.