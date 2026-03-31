Stellar Blade, NIKKE-Entwickler Shift Up teasert eine Ankündigung für morgen

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Shift Up, das Team hinter dem äußerst erfolgreichen Stellar Blade und Goddess of Victory: NIKKE, kündigt eine Ankündigung für morgen an. Der Entwickler hat einen neuen Social-Media-Account erstellt, auf dem er einen kurzen Teaser für eine YouTube-Premiere veröffentlicht hat, die am 1. April 2026 um 03:00 Uhr BST/04:00 Uhr MESZ live gehen soll.

Das ist immer noch morgens, was bedeutet, dass es perfekt für einen Aprilscherz-Post ist. Wenn man sich auch NIKKEs Social-Media-Profile anschaut, wissen wir vielleicht schon, was diese mysteriöse Ankündigung zeigen wird, denn ein Bild wurde enthüllt, das "NIKKE 2" zeigt – ein Spiel, das auch einfach eine Aprilscherz-Idee sein könnte. Das ist das Problem mit dem 1. April; Die Bereitschaft aller, ihren Unglauben auszusetzen, ist auf einem historischen Tiefpunkt.

Da NIKKE 2 bereits über soziale Medien gezeigt wird, fragen wir uns jedoch, warum Shift Up so geheimnisvoll ist, was es im YouTube-Stream zeigt. Sicherlich würden wir mehr Kohärenz zwischen der Twitter/X-Enthüllung und einem YouTube-Video sehen, das genauer ins Detail geht. Wir werden es wahrscheinlich in den frühen Morgenstunden erfahren, wo wir sicher auch viele andere wütende und streichreiche Schlagzeilen sehen werden.