Stellar Blade legen besonderen Wert auf die Gestaltung des unteren Rückens des Protagonisten

Obwohl das Thema Modeln und das Design der Figur (in der Regel weiblich) in der Regel eher ein Gesprächsthema in Foren und anderen Bereichen außerhalb der aktuellen Branchennachrichten ist, sind es manchmal die Teams und Studios selbst, die einen Teil der Physiognomie der Figur hervorheben wollen, entweder weil sie für die Erzählung relevant sind... Oder damit der Spieler nicht das Interesse verliert.

Der Director des kommenden PlayStation 5-Exklusivtitels Stellar Blade, Hyung-Tae Kim, sprach mit Gamesradar+ über das Charakterdesign der Protagonistin Eve. Dieses Design, das auf dem Körperscan des koreanischen Models Shin Jae-eun basiert, hatte einen besonderen Fokus auf die Details der Rückseite des Avatars. Und ihr könnt euch denken, worauf ich hinaus will. Und Kim behauptet, dass es völlig beabsichtigt ist.

"Wenn es um das Design geht, achten wir besonders auf die Rückseite des Charakters, denn der Spieler schaut immer zurück, wenn er spielt", sagte er. "Das ist es, was sie am meisten sehen, also dachten wir, dass das ziemlich wichtig ist."

Wir werden bald einen besseren Blick auf Eves Design werfen, wenn Stellar Blade am 26. April 2024 für PS5 veröffentlicht wird.