Stellar Blade kündigt ein Update für diese Woche an

Vor seiner Veröffentlichung war Stellar Blade eines der am meisten diskutierten Spiele, die wir in diesem Jahr bisher gesehen haben, und weniger als einen Monat nach der Veröffentlichung kündigt der Twitter/X-Account für das Spiel ein Update für diese Woche an.

Der kryptische Teaser verrät nichts, sondern informiert uns nur, dass wir uns auf die kommende Woche vorbereiten müssen. Die Fans spekulieren, seit der Beitrag letzten Freitag live ging, wobei einige auf eine mögliche DLC-Ankündigung, den Boss-Rush-Modus oder etwas ganz anderes hindeuten.

Es gibt diejenigen, die immer noch fordern, dass das Spiel "unzensiert" ist, nachdem einige Änderungen an Eves Outfits vorgenommen wurden, die etwas weniger Haut zeigten. Je weniger darüber gesagt wird, desto besser.