Stellar Blade Konzeptkunst der Fortsetzung bestätigt den Standort des nächsten Spiels

Angesichts des enormen Erfolgs von Stellar Blade bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2024 überraschte es praktisch niemanden, als der Entwickler Shift Up bestätigte, dass eine Fortsetzung in Entwicklung sei. Es könnte noch eine Weile dauern, bis wir die Fortsetzung in voller Kraft sehen, aber es scheint, als wüssten wir, wo Eves nächstes Abenteuer spielen wird.

Wie in den sozialen Medien vom offiziellen Account von Stellar Blade gepostet, sehen wir Konzeptzeichnungen einer baufälligen Stadt mit hoch aufragenden Wohngebäuden, so hoch, dass der Boden darunter fast unsichtbar ist. Sofort brachten die Fans diesen Ort mit Chongqing, einer Großstadt Chinas, in Verbindung. Dies wurde dann als die Absicht hinter dem Stück von Shift Up bestätigt.

Das bedeutet, dass wir fast sicher nach China – oder, genauer gesagt, in die postapokalyptische Version davon – in Stellar Blade 2 unterwegs sind. Ob das unser einziger Hauptstandort ist, ist unbekannt, aber wir haben in den letzten Jahren viel Erfolg bei Spielen gesehen, die in China spielen oder mit einem großen Chinesen. Dieser Trend wird sich wahrscheinlich fortsetzen, und so ist klar, warum Shift Up sich für dieses neue und spannende Setting entschieden hat.

Stellar Blade s Fortsetzung befindet sich in aktiver Entwicklung.