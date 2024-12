Stellar Blade ist in Weihnachtsstimmung

HQ

Es ist Weihnachtszeit und es ist sicherlich in Stellar Blade. Der einst kalte Platz in Xion wird nun in einem neuen Update mit Weihnachtsbäumen, Weihnachtsbeleuchtung und vielen anderen Weihnachtsdekorationen geschmückt. Es gibt auch ein neues Minispiel, das irgendwo in Xion versteckt ist, um Weihnachten zu feiern.

In eurem Camp hört ihr Weihnachtsmusik, die "die Kampfspannung dahinschmelzen lässt", wie es in der Pressemitteilung heißt und Eve hat natürlich auch ein hübsches kleines Weihnachtskostüm namens "I'm No Santa" mit passender Frisur und Schmuck bekommen und ist "als entzückender und festlicher Auftritt" gestaltet.

Zu guter Letzt kannst du deine Drohne als Rudolph verkleiden. Ja, Weihnachten ist wirklich zu Stellar Blade gekommen. Sehen Sie unten noch viel mehr.