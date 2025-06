Stellar Blade ist bereits ein Millionenseller auf dem PC

HQ

Zu sagen, dass die Fans unbedingt Stellar Blade auf dem PC spielen wollten, ist vielleicht eine Untertreibung. Das Spiel war auf der Plattform bereits sehr beliebt, so sehr, dass es auf Steam am Wochenende mit fast 200.000 Spielern gleichzeitig seinen Höhepunkt erreichte, genug, um es in den letzten Tagen zu einem der beliebtesten Titel der Plattform zu machen. Dieser Erfolg hat sich auch in einem kommerziellen und Verkaufserfolg niedergeschlagen, da die südkoreanische Website Ruliweb berichtet hat, dass Stellar Blade bereits ein Millionenseller auf dem PC ist.

Tatsächlich hat sich der PC-Erfolg auch in einem Gesamterfolg niedergeschlagen, da bestätigt wurde, dass Stellar Blade jetzt drei Millionen verkaufte Exemplare auf allen Plattformen, auf denen es verfügbar ist (d.h. PC und PS5), überschritten hat. Dies zeigt, wie beliebt das Action-Projekt von Shift Up ist, und ist ein klarer Indikator dafür, warum eine Fortsetzung so schnell grünes Licht erhalten und priorisiert wurde.

Zum Vergleich: Es dauerte etwa zwei Monate, bis die PS5-Version ein Millionenseller wurde, so dass sich nun die Frage stellt, wo die Obergrenze für die PC-Version liegt, die sich in letzter Zeit mit Dune: Awakening und Bongo Cat messen musste.