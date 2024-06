Stellar Blade hat 1 Million + Exemplare verkauft und wird dieses Jahr einen IP-Kollaborations-DLC erhalten

HQ

Man kann sagen, was man will, wie Stellar Blade im Vorfeld seiner Veröffentlichung so viel Aufmerksamkeit erregt hat, aber das Spiel hat bewiesen, dass es mehr als nur ein hübsches Gesicht ist, was die Verkäufe und das Interesse der Spieler angeht.

In einem neuen Panel des Entwicklers Shift-Up (wie von Genki_JPN berichtet) haben wir gehört, dass das Spiel später im Jahr einige neue Inhalte erhalten wird. Im August wird der Fotomodus von Stellar Blade erscheinen, und es sind viele andere Updates geplant, die derzeit jedoch "in Prüfung" sind.

Ein solches Update ist ein Crossover-IP-DLC. Einige glauben, dass es sich dabei um Charaktere aus dem NieR-Franchise handeln könnte. Wie GameMeca berichtet, gab der CFO von Shift-Up, Jaewoo Ahn, bekannt, dass das Spiel den wichtigen Verkaufsmeilenstein von einer Million Exemplaren überschritten hat.

Haben Sie Stellar Blade gespielt?