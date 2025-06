Stellar Blade Fortsetzung wird eine bessere Handlung haben als das Originalspiel

HQ

Wenn man sich das Cover des Spiels oder einige Screenshots ansieht, wird ziemlich klar, warum die Mehrheit der Leute, die Stellar Blade spielen, dabei bleiben, und ich kann euch sagen, dass es nicht an der postapokalyptischen Geschichte über kitzelnde Androiden liegt, die versuchen, die Erde von bösen Bestien zurückzuerobern.

In einem Interview mit der koreanischen Seite This is Game (danke, GamesRadar) bestätigt der Game Director von Stellar Blade, Kim Hyung-tae, dass er die Handlung mehr in das Originalspiel einfließen lassen wollte und große Hoffnungen in die Erzählung in der Fortsetzung setzt.

Im Interview bestätigt Hyung-tae, dass bei der Entwicklung des Originals Stellar Blade sowohl Zeit- als auch Budgetbeschränkungen dazu führten, dass Zwischensequenzen gekürzt wurden und die Story daher kein so großer Faktor war, wie sie hätte sein können.

Für die Fortsetzung verspricht der Game Director eine ernsthaftere Handlung mit mehr Zwischensequenzen und angemessenen Erklärungen zu einigen ungelösten Geheimnissen. Die Fortsetzung von Stellar Blade befindet sich in der Entwicklung und soll vor 2027 veröffentlicht werden.