Stellar Blade erscheint für 183.000 gleichzeitige Spieler auf Steam

Nach Monaten des Wartens durften sich PC-Spieler endlich in Stellar Blade verbissen, und der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. In den ersten 24 Stunden hat sich das Spiel mit über 183.000 gleichzeitigen Spielern bereits zum bisher zweitgrößten PlayStation-Launch auf Steam entwickelt. Kurz gesagt, ein echter Riesenerfolg (wieder) für Shift Up. Die Bewertungen von denen, die Stellar Blade gekauft haben, sind auch sehr nett und die Leute loben den PC-Port sowohl für seine visuelle Pracht als auch für seine Leistung.

"Ich habe mich für Kombos eingeloggt, bin aber für den Bounce geblieben."

"Dieses Spiel könnte das erste Spiel sein, das die Share-Taste meines Controllers kaputt macht. Die Abschnitte, die ewig brauchen, um voranzukommen, sind die Leitern, Seile und Vorsprünge."

"Das war keine Gaming-Session. Dies war ein spirituelles Erwachen, eingehüllt in Latex und Wackelphysik. Ich startete das Spiel, sah Eves Eröffnungsstrebe und fing sofort an, zu atmen wie ein Mops im Juli."

