Stellar Blade Entwickler scheint Switch-2- oder Xbox-Veröffentlichungen zu implizieren

Als Stellar Blade angekündigt wurde, wurde jede Diskussion über das Spiel prompt auf Gespräche über Eves Hinterteil und ihre alarmierend vakuumversiegelte Garderobe reduziert. Als es schließlich 2024 auf der PlayStation 5 Premiere feierte, stellte sich heraus, dass Shift Up viel Arbeit in das Gameplay gesteckt hatte, es erhielt durchweg hohe Bewertungen und verkaufte sich sehr gut, mit einem zusätzlichen Schub bei der PC-Veröffentlichung im Jahr 2025.

Jetzt scheint es, als wolle Shift Up sein Publikum erweitern und Stellar Blade auf mehr Formate veröffentlichen, wobei die Xbox Series S/X wahrscheinlich der wahrscheinlichste Kandidat ist, aber vielleicht auch die Switch 2. Im neuesten Quartalsbericht des Unternehmens können wir lesen:

"... wir prüfen die Erweiterung der Plattform über PS5 und PC hinaus, um die Reichweite des Publikums zu erweitern. Dieser Ansatz soll sowohl den Titel neuen Spielern vorstellen als auch die Vorfreude auf das nächste Kapitel der Serie allmählich aufbauen.

Wir erwarten, dass 2026 ein Jahr wird, in dem mehr Nutzer den bestehenden Titel erleben, während sich Schwung und Erwartung auf die nächste Phase der Stellar Blade -Reihe aufbauen."

Wir wissen bereits, dass die Fortsetzung von Stellar Blade als Multi-Format-Titel erscheinen wird, und basierend darauf scheint es, als wollten die Entwickler, dass zukünftige Fans Teil eins genießen können, bevor sie Teil zwei angehen.

Wie interpretierst du diese Ankündigung, und würdest du Stellar Blade kaufen, wenn es für die Switch 2 und/oder Xbox Series S/X käme?